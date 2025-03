Marcolin a KKN – ” Il Napoli è la squadra più solida. E su Gilmour… “

Dario Marcolin, ex allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

” Il primo tempo del Napoli è stato fantastico soprattutto per aggressività, Lukaku e Raspadori si annusano e capiscono dove sono l’uno per l’altro. La palla in profondità la va a prendere sempre Giacomo e Lukaku così fa la metà della fatica. L’atteggiamento del Napoli mi ha profondamente colpito. “

“ Lotta scudetto? L’Atalanta nella parte finale della stagione ha sempre qualcosa in più. Conte è l’allenatore nuovo rispetto a Gasp che è da 10 anni all’Atalanta e Inzaghi da 5 all’Inter. La novità è rappresentata dal tecnico del Napoli che in poco tempo ha annullato il gap con le altre. Sarà una volata finale che premierà chi riuscirà ad avere più continuità. “

“ Il Napoli è la squadra più solida. Lo spirito di avere quell’obiettivo attaccato potrà essere un vantaggio. La lotta per lo scudetto è diventata a 3. Il risultato migliore per gli avversari è sempre il pareggio. Il centrocampo del Napoli? Sono sicuro che Conte non tirerà fuori Gilmour, il centrocampista scozzese gioca sul corto, ha geometrie e l’ultimo passaggio. Attacca gli spazi, oggi la sensazione è che più gioca e più diventa forte. “