Maldonado: “Trasferta difficile per il Napoli a Venezia, ma…”

Ruben Maldonado, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match Venezia-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Due squadre che hanno bisogno di vincere. Due realtà diverse di classifica: una lotta per lo Scudetto, l’altra per la salvezza. Vedo un Napoli che proverà sin da subito ad attaccare. Anche perché tranne che a Como, sia con l’Inter che con la Fiorentina il Napoli ha dato dimostrazione di forza. Contro i nerazzurri la squadra di Conte ha dimostrato carattere e meritava di vincere. Il Venezia viene da tre pareggi di cui uno con l’Atalanta. Non sarà una partita facile per il Napoli ma gli azzurri devono approfittare di questo turno di campionato dove si scontrano Atalanta e Inter. Il Venezia è una squadra ostica per le big in lotta per lo Scudetto. Ha dato filo da torcere a tutte anche quando ha perso. E’ una squadra che cerca di salvarsi provando a giocare ed è lì che il Napoli deve approfittare degli spazi che il Venezia concederà. Il campionato del Napoli è straordinario. Una rosa di qualità nella sua interezza e questo lo si nota soprattutto nei momenti di difficoltà che si sono verificati a causa degli infortuni nell’ultimo periodo. Vedi Gilmour per Anguissa. Anche Lukaku mi sta piacendo nonostante le critiche che riceve. Una squadra che vuole lottare per lo Scudetto non deve prendere gol ed il punto di forza di questo Napoli è proprio la difesa, che a mio avviso rappresenta la chiave di volta del Napoli in questa stagione. Quando non vinci per 5 partite e sei ancora lì significherà qualcosa… Buongiorno? Il miglior difensore del campionato. Ed il suo arrivo ha permesso a Rrhamani di tornare ai livelli a cui ci aveva abituato l’anno dello Scudetto. Il Kosovaro si è ripreso subito dopo l’errore di Como già con l’Inter e questo denota gran carattere. Stanno facendo un campionato fantastico”.