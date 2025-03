Jacomuzzi a KKN – ” Hojlund al Napoli ? Difficile che lui e Lukaku possano coesistere… “

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Osimhen in cambio di Hojlund e 40 milioni? Accetterei se fossi nel Napoli. Hojlund potrebbe avere di nuovo quella voglia di salire su gradini più alti, mentre Osimhen non tornerebbe più in Italia. “

” Hojlund e Lukaku? Entrambi vorrebbero giocare, se ne metti uno in panchina magari l’altro può prendersela. Per avere giocatori così forti c’è bisogno di una società forte intorno all’allenatore che andrebbe protetto su diverse scelte. Per me è difficile che Lukaku e Hojlund possano coesistere nella stessa squadra, anche se c’è Conte. Sarebbero due grandi galli nello stesso pollaio. “