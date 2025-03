Anguissa non prenderà parte alla trasferta di Venezia in programma domenica alle 12:30.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrocampista non sarà ancora disponibile. L’obiettivo è di recuperarlo dopo la sosta evitando anche la chiamata della sua Nazionale, in modo da avere a disposizione il calciatore per le ultime gare del campionato.