Gds – ” Il peggio sembra essere passato, e negli ultimi mesi di stagione le squadre di Conte volano “

10 partite. 10 finali al gong di una stagione fin qui meravigliosa per tutti i tifosi del Napoli, che accarezzano quel sogno, quel trofeo tanto ambito che si fa fatica anche a pronunciare per scaramanzia. Antonio Conte sa come si fa, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo, e l’attenzione deve essere al 101%. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha proprio analizzato la situazione degli azzurri, citando un fatto interessante sulle squadre allenate di Antonio Conte. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Il febbraio nero sembra già un brutto ricordo e marzo ha rilanciato le ambizioni di Conte e i suoi ragazzi. Del resto, lo dice la storia del tecnico: negli ultimi mesi di stagione le sue squadre chiudono in crescendo. Tra Marzo e Maggio, Conte viaggia a una media di 2,33 punti a partita: una marcia che probabilmente basterebbe per brindare all’ennesima impresa sportiva. E adesso si prepara alla grande volata col vento in poppa, grande fiducia, ritrovata consapevolezza e possibilità di poter scegliere di partita in partita la formazione migliore. Un lusso all’improvviso, dopo aver affrontato un mese con gli uomini contati. “