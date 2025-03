Napoli-Milan, si va verso il decimo sold out consecutivo allo stadio Diego Armando Maradona Maradona. Ieri, è partita la vendita dei biglietti per il match di domenica 30 marzo alle ore 20:45, ed è già caccia. L’impressione è che la partita sarà l’ennesima occasione in cui i tifosi azzurri faranno registrare il tutto esaurito. Un segno chiaro ed inequivocabile: la città è con la squadra e la sta spingendo in questa lotta scudetto. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.