Delio Rossi: “Il Napoli ha una squadra completa. Sulla lotta Scudetto…”

L’allenatore Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del Napoli e della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Se la Juventus faceva risultato con l’Atalanta, secondo me poteva rientrare nella corsa scudetto, ma sullo scudetto bisogna fare un discorso sulla situazione attuale. Secondo me in questo triello non bisogna lasciare punti con le piccole, i campionati si decidono ad aprile, chi avrà una classifica migliore sarà avvantaggiato. Il Napoli ha dei calciatori importanti, con un grande allenatore. Il Venezia con tutto il rispetto non è ai livelli del Napoli”.