De Maggio a KKN – ” Sapete chi è stato il primo giocatore richiesto da Conte ? Ve lo svelo io “

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Vi rivelo un retroscena che non è mai uscito. Dopo la firma di Conte col Napoli, nelle prime riunioni, il tecnico stilò, con Manna e Sinicropi, le priorità di mercato. Su una lavagnetta il primo nome che scrisse Conte fu proprio quello di Gilmour del Brighton. Poi Manna fece un grandissimo lavoro e l’ha portato al Napoli. Il secondo nome era quello di Buongiorno, il terzo quello di Lukaku e il quarto fu quello di McTominay. Per Gilmour si attendeva la partenza di Osimhen, Manna è stato bravo ad intavolare le trattative per accontentare Conte. “

” Sembrerebbe che oggi il Manchester United voglia Osimhen per la prossima stagione e potrebbero proporre Hojlund più 40 milioni. Neres? In settimana valuteranno con grande attenzione le sue condizioni. Verrà valutato e s’è pronto va a Venezia, altrimenti rientrerà dopo la sosta. “