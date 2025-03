Da possibile colpo del Napoli alla panchina al Fenerbahce: la parabola di Saint-Maximin

Compie oggi 28 anni Allan Saint-Maximin, idea last minut del mercato di gennaio in casa Napoli. Il francese, è stato uno dei calciatori ricercati dalla dirigenza azzurra come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Tuttavia, come riporta Tuttomercatoweb, l’affare non si è concretizzato poiché oltre al poco tempo rimasto per portarla a termine, le richieste dell’Al Ahli (club proprietario del cartellino) sono risultate troppo elevate. Per giunta, ultimamente il calciatore ha perso il suo posto al Fenerbahce (dove ha totalizzato 3 gol e 3 assist), sia per questioni di problemi fisici, sia per alcune scelte tecniche di Mourinho.