Oggi ci aspetta un’altra grande notte di Champions League, con le ultime partite degli ottavi di finale in programma. La sfida più interessante e affascinante è sicuramente il derby di Madrid tra Atletico e Real, che sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Le altre partite invece saranno visibili su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Now Tv. Arsenal Psv sarà visibile gratis per tutti sul canale Tv Tv8.