CdS – Verso Venezia-Napoli, nessun problema particolare per McTominay. Conte riabbraccia un azzurro

Nell’ambiente Napoli c’è un po’ di ansia per le condizioni di Scott McTominay, uscito anzitempo in occasione della partita Napoli-Fiorentina. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulle sue condizioni in vista della trasferta di Venezia. Secondo quanto riportato, lo scozzese sarà della spedizione in laguna. Tornerà a disposizione di Antonio Conte Pasquale Mazzocchi, mentre saranno ancora da valutare Neres e Anguissa.

“Buone notizie da McTominay, uscito malconcio nel finale della sfida con la Viola: nessun problema particolare, soltanto un affaticamento come aveva anticipato Conte al novantesimo. Da valutare i recuperi di Neres e Anguissa, mentre Mazzocchi farà parte della spedizione in laguna”.