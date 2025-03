Carlos Augusto: “Napoli e Atalanta? Siamo l’Inter, dobbiamo giocare per vincere”

Carlos Augusto, calciatore dell’Inter, è intervenuto in mixed zone al termine dell’ottavo di Champions che ha visto i nerazzurri battere il Feyenoord. Tra le domande, gli è stato chiesto anche a proposito della lotta scudetto, nella quale è coinvolto anche il Napoli. A tal proposito, questo il pensiero del brasiliano.

“Stanchezza? Credo sia più mentale, lavoriamo tanto in settimana a livello fisico per affrontare tutte le partite. Io sono appena rientrato dopo tre settimane, il calendario è lungo e dobbiamo essere pronti a tutte le gare. Il Napoli mette pressione? Il campionato sarà lungo e difficile, ci sono loro e l’Atalanta. Non dobbiamo mollare, conta ogni partita. Chi temi di più tra Atalanta e Napoli? La verità è che non dobbiamo temere nessuno. Siamo l’Inter e dobbiamo giocare ogni partita per vincere. Tocca pensare a noi, non a cosa fanno gli altri”.