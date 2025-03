Buffon al Cds – ” La stagione del Napoli ? Non sono per niente sorpreso, ecco il perchè “

Gianluigi Buffon non è per niente sorpreso della stagione del Napoli, perchè ? La risposta si chiama Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate per il Corriere dello Sport:

“ Antonio sta facendo qualcosa di enorme e non mi sorprende. Anzi, ne ero sicuro: dico da luglio che il Napoli sarebbe arrivato primo o secondo a prescindere dalla squadra che avrebbe avuto. E adesso dico che a dieci giornate dalla fine, fare spalla a spalla con una squadra di Conte è un qualcosa che disturba. Però è bellissimo vedere un campionato con addirittura tre pretendenti per lo scudetto. È una cosa che non si verificava da parecchi anni e godiamocela, che vinca il migliore. “