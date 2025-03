Andujar: “Il Napoli è una squadra pronta! Scudetto? Ci spero”

Mariano Andujar, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del Napoli e della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Veniamo al “suo” Napoli. Che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Lo spero. Sarà dura, perché c’è l’Inter e anche l’Atalanta sta andando forte. Sarà un finale di campionato molto equilibrato. Speriamo bene per il Napoli, perché la squadra io la vedo bene, pronta a vincere. Ha un portiere che fa la differenza e anche un allenatore, Conte porta punti. In queste ultime giornate, da quel punto di vista, quello della mentalità, è un po’ avanti alle altre.

Ma la favorita qual è? Non so se è l’Inter, è difficile puntare su una perché alla fine sono tre squadre attrezzate per lo scudetto. Napoli e Inter hanno la rosa per lottare per questi traguardi e anche i giocatori pronti”.