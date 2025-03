Aia, le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata. Atalanta-Inter a Massa

L’Aia, ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata di Serie A. In questa, si affronteranno Atalanta e Inter, in un match che ha non solo il sapore di lotta scudetto, ma che può dire tantissimo sulle ambizioni del Napoli. Partita che verrà diretta da Davide Massa di Imperia con Paolo Di Bello al Var. Altro match interessante sarà quello tra Fiorentina e Juventus, che invece sarà arbitrato da Fabbri, con al Var La Penna. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni arbitrali.

GENOA – LECCE Venerdì 14/03 h.20.45

MARESCA

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

MONZA – PARMA Sabato 15/03 h.15.00

MANGANIELLO

MONDIN – CORTESE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – H. VERONA Sabato 15/03 h.15.00

AYROLDI

LO CICERO – VOTTA

IV: PERRI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

MILAN – COMO Sabato 15/03 h.18.00

MARCHETTI

BINDONI – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

TORINO – EMPOLI Sabato 15/03 h.20.45

CHIFFI

BERTI – MOKHTAR

IV: SCATENA

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – LAZIO h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – CAGLIARI h. 16.00

PICCININI

ROSSI C. – DI GIOIA

IV: FELICIANI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 18.00

FABBRI

PERETTI – IMPERIALE

IV: ZUFFERLI

VAR: LA PENNA

AVAR: DOVERI

ATALANTA – INTER h. 20.45

MASSA

CARBONE – MELI

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI