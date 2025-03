5° posto in Champions, la situazione si complica sempre di più: il ranking aggiornato

Siamo appesi a un lumicino di speranza. Questa è la situazione delle italiane in Europa, che nonostante il passaggio del turno dell’Inter ieri sera contro il Feyenoord, non ha permesso di accorciare in maniera determinante dalla seconda nazione nel ranking, cioè la Spagna. Si può solo sperare in un improvviso crollo iberico, ma la situazione sembra parlare chiaro: la prossima stagione ci saranno solo 4 italiane in Champions League ( vittoria dell’Europa League permettendo ). Di seguito il ranking aggiornato:

1. Inghilterra 22.178 (5 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 20.392 (6 su 7)

3. Italia 19.375 (4 su 8)

4. Germania 17.109 (3 su 8)

5. Portogallo 16.250 (1 su 5)

6. Francia 15.785 (3 su 7)

7. Belgio 15.250 (2 su 5)

8. Olanda 15.083 (3 su 6)

9. Grecia 12.187 (2 su 4)

10. Norvegia 10.812 (2 su 4)