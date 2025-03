Sky – Standby per il rinnovo di Zambo Anguissa: il motivo

Il giornalista di Sky Francesco Modugno è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” portando importanti novità sul fronte rinnovo del centrocampista Zambo Anguissa.

Modugno ha sottolineato come ci sia volontà di rinnovare il contratto spalmando su più anni il medesimo: ““Per il centrocampista c’è un’opzione in favore del Napoli per prolungare il rapporto fino al 2027 con un adeguamento sostanzioso, ma l’idea del club sarebbe di rifare ex novo il contratto con una struttura differente e una durata fino al 2029 con opzione. In questo senso, però, bisogna trovare una quadratura sulle cifre che al momento non c’è. È una discussione di cui si parlerà per un po’. Aggiungo infine che c’è stata un’offerta economica importante del Monaco, lato giocatore, questa estate. Al Napoli invece erano stati proposti 15 milioni di euro, ma la valutazione del club è completamente diversa“.