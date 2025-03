L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un retroscena riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano dopo Como, come era già successo a Verona alla prima giornata di campionato, mister Conte ha alzato la voce contro la squadra che ha visto come persa. In molti, forse, avevano perso la concezione di umiltà e fame. Ma con l’Inter e la Fiorentina ha ritrovato il suo Napoli. E già nel ventre del Maradona, con l’inseparabile Lele Oriali, ha iniziato il suo lavoro di avvicinamento: domenica quella con il Venezia è una finale e deve essere affrontata con la stessa determinazione e grinta dell’Inter.