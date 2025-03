Giudice Sportivo – Cinque squalificati per il prossimo turno: Yeboah salta il Napoli

Sono 5 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo per una giornata in Serie A. Tra questi anche John Yeboah, giocatore del Venezia prossimo avversario del Napoli.

Questi gli squalificati e le ammende ad alcune società:

Nicolas Valentini (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Sohm (Parma), Vogliacco (Parma), Kamara (Udinese) e Yeboah (Venezia): diffidati e ammoniti nell’ultima partita (quinta sanzione).

“Ammenda di € 15.000,00: alla Società PARMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi rotoli di carta che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa cinque minuti, tali lanci si ripetevano all’8° del primo tempo e al 16° del secondo tempo costringendo il Direttore di gara in entrambe le occasioni a interrompere la gara per circa un minuto; per avere, inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Società LECCE per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, una bottiglietta d’acqua; per avere, inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.500,00: alla Società ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.