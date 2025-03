Champions League, Inter – Feyenoord: Lautaro inizialmente in panchina

Stasera l’Inter sarà impegnata allo stadio San Siro nel ritorno degli ottavi di Champions League dopo il successo ottenuto a Rotterdam contro il Feyenoord per 2 – 0 grazie alle reti di Lautaro e Thuram.

Tenendo conto anche del match che attenderà i nerazzurri in campionato nel posticipo contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha deciso di optare un mini turnover stasera relegando 2 totem dell’Inter come Barella ed il capitano Lautaro Martinez inizialmente in panchina affidandosi alla coppia d’attacco costituita da Thuram e Taremi; a centrocampo toccherà a Frattesi affiancare Calhanoglu e Mkitharian, mentre in difesa parte inizialmente out anche Bastoni sostituito da Bisseck.

Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3 – 5 – 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi .

FEYENOORD (4 – 3 – 3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Sliti. All. Van Persie