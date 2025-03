L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa. Secondo il quotidiano il Napoli da oggi preparerà la gara di campionato contro il Venezia. Gli azzurri vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro la Fiorentina. Si avvicina il ritorno di Zambo Anguissa, che potrebbe essere convocato. Anche il ritorno di Anguissa darà il via alle riflessioni a centrocampo: Gilmour sta dimostrando di saper dare qualcosa in entrambe le fasi, ha personalità e colpi e ciò significa che Conte potrebbe avere problemi di abbondanza. L’impressione è che a Venezia sarà ancora presto per aprire i ballottaggi. Se recupereranno anche tutti gli infortunati, il ritmo partita è un valore da migliorare nel corso della sosta verso il Milan.