L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Scott McTominay. Secondo il quotidiano il centrocampista scozzese, oggi andrà valutato dopo essere stato sostituito con la Fiorentina per una noia fisica. Intoccabile per Conte, l’ex Manchester United è uscito nel finale di gara e ora Conte lo valuterà in vista della partita di domenica contro il Venezia. La squadra intanto riprenderà oggi gli allenamenti dopo la giornata di riposo che l’allenatore ha concesso ai calciatori.