L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su un dato riguardante la SSC Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta disputando un’ottima stagione, infatti gli azzurri sono in lotta Scudetto. Le prestazioni dei ragazzi di mister Conte hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri. C’è entusiasmo e lo dimostra il nono sold out contro la Fiorentina. Nemmeno nella stagione dello scudetto c’era tanto entusiasmo. E anche Conte ha rimarcato la sua emozione. La società ha una media di 50.652 tifosi a partita, alle spalle delle due milanesi e della Roma. Finora il Napoli ha incassato 18 milioni di euro dal botteghino, numeri che testimoniano il legame che c’è attualmente tra squadra e tifosi. E anche per la sfida con il Milan del 30 marzo si prospetta il decimo tutto esaurito.