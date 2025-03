Buffon sul Napoli: “Sicuro che con Conte sarebbe arrivato nelle prime due posizioni”

Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato degli azzurri dopo l’incontro con gli alunni di Sport Managment della Luiss School di Roma. Queste le parole del capo delegazione della Nazionale, riportate dal Corriere Dello Sport;

“Io parlai ad inizio stagione, Conte con il Napoli sarebbe arrivato nelle prime due posizioni indipendentemente dalla squadra, ora è difficile per coloro che devono misurarsi con lui in questa corsa finale. Comunque vada, un campionato con tre squadre a lottare non si vedeva da molto tempo, gustiamocela”.