TuttoSport – Conte ha dato carattere al Napoli; si lotterà fino alla fine per lo scudetto

Vince il Napoli e mette nuovamente pressione all’Inter, una corsa a due per la testa della classifica, che rischia di diventare un duello che rischia di andare oltre l’ultima giornata di campionato, come scrive Tuttosport. “Non è esclusa nemmeno l’ipotesi di uno spareggio-scudetto. L’Inter in testa non è una sorpresa, il Napoli è invece l’outsider che non t’aspettavi fosse capace di reggere, nonostante i recenti infortuni ed un mercato di riparazione non da scudetto. Eppure va. Questione di gambe e di carattere, le doti che Conte ha iniettato a un gruppo che non dichiara di lottare per lo scudetto, ma farà tutto il possibile per riuscire a vincere“.