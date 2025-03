L’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Tuttomercatoweb della lotta scudetto.

Queste le sue parole su Inter, Atalanta e Napoli: “L’Inter è in vantaggio in classifica, ma Napoli e Atalanta sono avversarie davvero complicate. I nerazzurri stanno giocando tantissime partite e li vedo stanchi, la partita con l’Atalanta sarà fondamentale in chiave scudetto”.