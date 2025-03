Tacchinardi a Mediaset – ” Conte è leader clamoroso, i giocatori vanno nel fuoco per lui ! “

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di ” Pressing “, trasmissione tv targata Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ Antonio è un leader clamoroso, i giocatori si identificano in lui. Vedere gli abbracci con i suoi calciatori… vanno nel fuoco per lui. C’è pressione, la palla inizia a pesare nelle partite, abbiamo visto anche l’Inter e bisogna gestire la pressione. ”

” Inzaghi è bravissimo, ma Antonio è il top in assoluto in questo. Inzaghi parla di treble? Non bisogna esagerare, è già in riserva e molti giocatori alternativi non mi hanno mai entusiasmato come Zielinski, Taremi, Frattesi…. ”