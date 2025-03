Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e commentatore per Dazn, ha parlato di Napoli-Fiorentina.

Queste le sue parole sul Napoli e Conte: “Il Napoli ha giocato davvero bene, a centrocampo mi è piaciuta molto la coppia in media Lobotka-Gilmour. Conte mi è piaciuto molto in conferenza stampa, ha fatto capire che in campo fino alla fine andrà chi merita”.