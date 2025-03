Stendardo a KKN – ” Il Napoli se la giocherà fino all’ultimo per lo Scudetto. Atalanta ? Per ora non ha punti deboli “

Guglielmo Stendardo, allenatore del Valmontone, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

” Ieri il Napoli ha gestito la gara in maniera perfetta, l’ha dominata ed ha sbagliato diversi goal con Raspadori soprattutto. In gare come quella di ieri, contro una Fiorentina forte, diventa pericoloso rischiare di compromettere una partita che si era abbastanza delineata. “

Per il Napoli sarà un viaggio positivo, poi il risultato finale dipende da diversi fattori. Il Napoli è una squadra ambiziosa e se la giocherà con Inter ed Atalanta fino all’ultima di campionato. Il Napoli ha sempre fatto prestazioni importanti, ha sempre dominato le gare soprattutto con Inter ed Atalanta. Ha sbagliato qualche partita ed ora deve rincorrere l’Inter. Conte non cambierà i suoi principi di gioco perchè parte da un profilo di competenza altissima e quando parla sa quel che dice, a differenza di qualcun’altro. “

I punti deboli dell’Atalanta? Il punto debole non ce l’hanno in questo periodo, forse sarebbe potuto essere il fatto di giocare più competizioni. Forse lascia qualcosa in difesa soprattutto se fa la partita, com’è successo col Bruges. L’Atalanta propone, costruisce e va oltre le proprie possibilità e in quel caso lascia spazio alle spalle dei suoi difensori. ”