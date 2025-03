Lazio-Udinese finisce 1-1 allo stadio Olimpico.

I biancocelesti non riescono nel sorpasso. L’Udinese passa in vantaggio con Thauvin ed è Romagnoli a pareggiare i conti con rete su calcio piazzato. Occasione ghiotta sfumata per i padroni di casa, che rimangono in zona Champions ma non superano la Juventus, sconfitta ieri sera contro l’Atalanta.