La Repubblica – ” I tifosi hanno sempre creduto nella squadra, anche nei momenti più difficili “

Una vittoria importantissima, quella del Napoli contro la Fiorentina. Un successo che mancava da 5 gare, che permette agli azzurri di rimanere in scia dell’Inter a -1. L’edizione odierna della Repubblica ha analizzato la partita di ieri, ecco un estratto dell’articolo:

“ Mai così comoda sembrava la diciottesima vittoria con il Napoli in vantaggio 2-0 dopo un’ora, in netta superiorità sulla Fiorentina. Mai così atteso l’ultimo fischio nel concitato finale. Mai così stremati giocatori di solida fisicità come Politano e McTominay costretti ad uscire, piegati dalla fatica. Mai così pazzi di felicità gli oltre cinquantamila di Fuorigrotta, non uno in meno richiama il Gruppo Conte che non vinceva dal fine gennaio, non uno in meno crede in questa squadra, non uno in meno ha smesso di amarla anche nella fase più delicata del campionato. Quando dopo 7 vittorie filate si è persa nel guado di 5 gare con una sconfitta e 4 pari, tirandosi fuori da una fastidiosa crisetta atletica con l’ultimo punto, proprio con l’Inter. “