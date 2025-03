La Repubblica – Conte: “La gente di Napoli ci dà tanto”, il mister ringrazia i tifosi

La Repubblica così scrive della vittoria del Napoli contro la Fiorentina: “Conte ha ringraziato i tifosi con enfasi e si è tolto pure qualche sassolino dalle scarpe. «L’atmosfera dello stadio mi ha emozionato come poche volte nella mia carriera, forse più che mai. La gente di Napoli è molto esigente, ma ci dà tanto ed è consapevole delle grandi difficoltà che stiamo affrontando. Ogni volta mettiamo una toppa: alla cessione del nostro giocatore migliore e all’emergenza per i tanti infortuni. Sembra tutto normale e invece non lo è»