Inter, che tegola! L’infortunio di Zielinski è più serio del previsto, ecco i tempi di recupero

Arrivano guai per l’Inter e per Simone Inzaghi, che perdono Piotr Zielinski per infortunio. Il polacco, entrato al 69′ contro il Monza, è uscito tre minuti dopo a causa di un fastidio alla gamba. Oggi il centrocampista si è sottoposto agli esami clinici, che hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Nonostante non siano stati riportati i possibili tempi di recupero, le indiscrezioni fanno pensare a circa un mese e mezzo di stop per l’ex giocatore del Napoli. Di seguito il comunicato del club a riguardo:

” Piotr Zieliński si e sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di sabato sera durante la gara contro il Monza.

L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra.

Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane”.