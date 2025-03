Giacomo Raspadori sta proseguendo il suo momento d’oro in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l’attaccante starebbe rendendo al massimo soprattutto in coppia con Lukaku. Sono 3 le reti nelle ultime 4, un bottino importante che dimostra la sua duttilità da seconda punta in tandem con l’attaccante belga, decisivo in zona assist per l’ex Sassuolo.