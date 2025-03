Gds sul Napoli – ” Non si può rischiare il pareggio dopo aver dominato una partita ! “

Un Napoli straripante, per lunghi tratti dominante e famelico, ma allo stesso tempo fin troppo sprecone. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato questi aspetti, ecco un estratto dell’articolo:

” Il Napoli vince dopo cinque partite, Lukaku ritrova il gol che mancava dal 25 gennaio, però non è possibile finire col batticuore una partita prima stradominata e poi tutto sommato in controllo. Se Ndour all’ultimo non avesse tirato verso Mergellina, ma in porta, chissà. Il pari sarebbe stato un’estrema ingiustizia, il 2-1 racconta una partita diversa da quella che s’è vista. “