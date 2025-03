Gds – ” Nell’emergenza Conte ha trovato un Raspadori in grande forma “

Gli infortuni, le cessioni, il mercato di gennaio. Tutto questo ha sicuramente creato dei problemi al Napoli ed a Antonio Conte, che però è riuscito sempre a trovare una soluzione adatta. E una di queste soluzioni si chiama Giacomo Raspadori: 3 gol nelle ultime 4 partite per l’attaccante, che sta dando una grande mano al Napoli in questo rush finale. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato ciò e non solo, ecco un estratto cell’articolo:

” L’anema ce l’ha messa Lukaku: un gol e un assist, come quando dominava la Serie A con l’Inter. Al “core” ci ha pensato Raspadori, suggellando questo suo momento d’oro: contro la Fiorentina è arrivata la sua terza rete nelle ultime quattro partite, tutte giocate da titolare. L’emergenza toglie ma l’emergenza a volte dà. E ad Antonio Conte ha consegnato un attaccante ritrovato, forse quello che non è arrivato dal mercato di gennaio. Al Maradona è nata una nuova coppia. Che ha fatto tremare l’Inter e che ieri ha fatto ripartire la corsa scudetto del Napoli. “