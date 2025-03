Gds – ” Ecco come Conte ha ingabbiato tatticamente Palladino e la Fiorentina “

Antonio Conte sta stupendo tutti, soprattutto dal punto di vista tattico. Etichettato come un integralista, conservatore e poco moderno, in questa stagione ha mostrato una duttilità incredibile, riuscendo a sopperire alle difficoltà con grande creatività ed ingegno. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto proprio un’analisi a riguardo, ecco un estratto dell’articolo:

” Non è 3-5-2 quello del Napoli, ma una specie di 4-2-4 che si trasforma in continuazione grazie specialmente al movimento dei due presunti attaccanti laterali, Politano a destra e McTominay a sinistra. Presunti perché a ingabbiarli in un reparto si farebbe un torto. Lo scozzese fa l’attaccante aggiunto che non sai mai dove si trovi: viaggia sul centrosinistra quasi fosse una mezzala, poi si allarga verso la fascia, da lì crossa o entra incrociando. Comunque non c’è contromisura. Ndour, a uomo su di lui, lo segue invano e si appiattisce in difesa. Dall’altro lato Politano spinge con più regolarità in fascia e dà una grande mano a Di Lorenzo, senza mai accorgersi del dirimpettaio Parisi. Così il Napoli è in superiorità in ogni zona, anche perché Lobotka è troppo per Cataldi. Il risultato è che la Fiorentina non supera il centrocampo”.