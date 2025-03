Enrico Fedele, noto opinionista sportivo, ha parlato a Radio Marte del Napoli.

Le sue parole: “Il 3-5-2 ha esaltato le caratteristiche di Raspadori, calciatore che deve giocare assolutamente titolare in questo Napoli. Neres al rientro può essere un’arma importantissima a partita in corso per indirizzare le partite, non tornerei al 4-3-3”.