Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato a Radio Napoli Centrale di Napoli.

Le sue parole sul prossimo impegno in casa del Venezia: “Conte darà il massimo in settimana per vincere anche a Venezia, lavorerà sulla testa dei calciatori, i lagunari sono ancora penultimi ma hanno fatto alcuni risultati positivi. Il prossimo turno di campionato è molto rilevante per la corsa scudetto”.