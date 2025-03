CorSera – Napoli, ultimi minuti al cardiopalma; si sono rivisti fantasmi del passato

Il Corriere della Sera si è soffermato sui minuti finali di Napoli-Fiorentina: “Rincorrere fa venire il fiatone al Napoli, che resta attaccato all’Inter ma rischia di perdersi sul più bello: i minuti finali con la Fiorentina probabilmente hanno scomodato i fantasmi del recente passato: i gol presi nel recupero, i punti persi e la vetta della classifica consegnata. Squadra inutilmente in apnea mentre Conte in panchina supera gli attacchi d’ansia. Ha vinto il Napoli, e con merito — non succedeva da 5 partite — ma le passeggiate di salute sono su altri campi“.