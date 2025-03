Amoruso a KKN – ” Gilmour ha sostituito per bene Anguissa, gli scozzesi per impegno sono i numeri uno “

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

” Gilmour e McTominay? Sin dal primo giorno che arrivai in Scozia da calciatore, dal punto di vista del sacrificio e dell’impegno pensai che gli scozzesi siano sempre stati i numeri uno. Con l’evoluzione calcistica gli scozzesi son cresciuti molto tatticamente e tecnicamente. “

” Infortunio di Anguissa? Serviva un qualcosa di diverso per dare la possibilità a Gilmour di dimostrare il suo valore perchè per un allenatore non è facile cambiare certi equilibri. E’ difficile lasciare la strada vecchia per la nuova. Non escludo che da ora in poi, anche col ritorno di Anguissa, ci saranno situazioni in cui si possa rivedere Gilmour in campo. ”

” Conte? La mentalità degli allenatori italiani è cambiata, abbiamo rubato dalla mentalità estera, ma restando sagaci tatticamente. Non è un caso che gli allenatori italiani facciano bene anche all’estero, si sfruttano bene le caratteristiche dei calciatori. A volte anche gli stranieri vengono a prendere il master a Coverciano perchè c’è un modo di lavorare più ad ampio raggio e questo ci porta a competere. “