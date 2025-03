Top&Flop Napoli-Fiorentina, il migliore ed il peggiore del match secondo MondoNapoli

Il Napoli torna a vincere dopo oltre un mese, superando la Fiorentina con il risultato di 2-1. Gli azzurri, per larghi tratti del match, sono risultati superiori agli avversari, portandosi in vantaggio di 2 gol. La spettacolare conclusione di Gudmundsson crea alcuni grattacapi agli uomini di Conte, che però riescono a respingere gli assalti finali, portando a casa i 3 punti. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore degli azzurri.

TOP – Romelu Lukaku

Una partita di altissimo livello quella del belga. Gioca perlopiù di sponde, lottando costantemente contro la difesa viola. Più di una volta, riesce ad avere la meglio dai suoi marcatori, risultando anche eccellente da rifinitore. È dai suoi piedi che nasce il gol del 2-0 siglato da Raspadori. Oltre questo, ne verranno fuori altri non capitalizzati dai compagni, come ad esempio quando nei minuti finali ha lanciato in porta Giovanni Simeone, poi murato da De Gea. Soprattutto, è suo il gol dell’1-0. Decima rete in campionato e ottavo assist. Non sarà il miglior Lukaku di sempre, ma in questo Napoli ha dimostrato di saperci stare. Menzione per il suo alfiere Giacomo Raspadori, autore di una partita eccezionale, al netto del gol.

FLOP – Nessuno

Per una partita così ben interpretata dove gli errori sono da andar a ricercare nel profondo, non è corretto segnalare un azzurro distintosi per una prova negativa.