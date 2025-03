Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky durante la trasmissione Sky Calcio Club. L’ex azzurro si è soffermato sulla lotta Scudetto, ecco le sue parole:

“Bisogna tener conto del bilancio, c’è anche la corsa Champions, la Juventus è una squadra corta che non ha tanti cambi. Non poteva giocarsela fino alla fine considerando la qualità a disposizione. Si è visto che quando ci sono gare importanti, la Juventus va in difficoltà”.