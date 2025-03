Serie A – Bologna corsaro a Verona

Nell’anticipo di mezzogiorno della domenica di Serie A il Bologna di Vincenzo Italiano vince battendo il Verona allo stadio Bentegodi grazie alle reti del rientrante Odgaard e di Cambiaghi.

Con questa vittoria la squadra allenata da Vincenzo Italiano sale a quota 50 raggiungendo la Lazio al quinto posto e andando a 2 punti dalla quarta posizione occupata dalla Juventus.

La prima frazione di gioco vede il Bologna con il pallino del gioco in mano ma senza creare occasioni pericolose fino al gol di Odgaard al minuto 40 che viene imbeccato in area da un filtrante di Calabria e supera agilmente Montipò.

Nella seconda frazione di gioco il Bologna continua a gestire il pallone senza però rendersi pericoloso; al minuto 70 il difensore del Verona Valentini commette un fallo da cui scaturisce un giallo ma essendo già ammonito è costretto ad uscire dal campo.

Al minuto 78 arriva il raddoppio del Bologna con una rete di Cambiaghi su cui c’è un evidente errore da parte del portiere Montipò che non trattiene un tiro abbastanza centrale, è la prima gioia in maglia rossoblu per l’ex Empoli; un minuto dopo però il Verona accorcia con il subentrato Mosquera che segna su tap – in dando una speranza agli scaligeri che però non riescono a trovare la rete del pareggio.