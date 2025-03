Ritorno in campo di Anguissa: gli aggiornamenti

Zambo Anguissa salterà anche il match odierno in casa contro la Fiorentina allenata da Raffaele Palladino.

Il centrocampista non ha ancora recuperato dall’infortunio patito nella nefasta trasferta di Como; secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno ci sarebbero degli importanti aggiornamenti sul ritorno in campo: “Il centrocampista Anguissa dovrebbe rientrare contro il Milan dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Conte opta per un centrocampo all’insegna del palleggio con Gilmour ad affiancare Lobotka“.