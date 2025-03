Quando torna Neres 433 o 352? Per Raspadori momento di forma impressionante.

Dopo l’infortunio di David Neres, Antonio Conte ha optato per un cambio modulo, i partenopei sono passati da un 433 a un 352 che ha permesso a Giacomo Raspadori di esaltarsi grazie anche agli scambi efficienti con Romelu Lukaku.

Con il gol di oggi, per Jack Raspadori sono 3 gol in 4 partite, difatti l’attaccante ex Sassuolo è andato a segno contro la Lazio allo stadio Olimpico, contro il Como al Sinigaglia e contro la Fiorentina oggi al Maradona. A secco solo nella scorsa giornata contro l’Inter al Maradona dove ha avuto diverse occasioni per metterla dentro.

Da sempre l’uomo dei gol pesanti e decisivi, Raspadori è il Jack che al Napoli serve nei momenti di difficoltà.

Sembrava destinato a partire a gennaio ma quel gol negli ultimi minuti di Napoli-Venezia che ha regalato i 3 punti al Napoli, ha fatto riflettere Conte che ha deciso di darli un altra possibilità e di renderlo più partecipe nel progetto.

Raspadori, non si è fatto attendere, sta sfruttando l’infortunio di Neres per mettersi in mostra e lo sta facendo bene.

Quando tornerà il brasiliano Conte dovrà riflettere molto su chi mettere in campo e su che modulo utilzzare.

Per voi quando tornerà Neres sarà subito titolare o Conte confermerà Raspadori nel 352?