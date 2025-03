Repubblica – Verso Napoli-Fiorentina, Politano affaticato ma stringerà i denti

Matteo Politano, così come Scott McTominay, non è al massimo della forma. Secondo La Repubblica, l’esterno italiano ha risentito della fatica accumulata negli ultimi giorni, ma sarà comunque in campo nel match di questo pomeriggio contro la Fiorentina.

Il quotidiano sottolinea come il tecnico sia consapevole delle condizioni non ottimali di Politano e McTominay, reduci da una settimana di allenamenti gestiti con cautela a causa dell’affaticamento. Tuttavia, con le assenze di Anguissa e Neres, il turnover appare un rischio difficile da correre. Gli azzurri dovranno stringere i denti e affidarsi al sostegno dei 50 mila tifosi attesi sugli spalti.