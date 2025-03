Napoli, McTominay recupera: sarà titolare contro la Fiorentina

Scott McTominay ha accusato un sovraccarico muscolare in settimana, costringendo Antonio Conte e il suo staff a monitorare attentamente le sue condizioni. La sua presenza dal primo minuto contro la Fiorentina è stata in dubbio, ma secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese dovrebbe essere regolarmente in campo.

Dopo aver tenuto il Napoli con il fiato sospeso per qualche giorno, McTominay sembra aver superato l’affaticamento che aveva modificato il suo programma di allenamento. Conte, dunque, dovrebbe confermare il suo 3-5-2 con lo scozzese al centro della mediana insieme a Lobotka e Gilmour.