Napoli-Fiorentina, le pagelle MN. Lukaku-Raspadori, tandem delizioso. Centrocampo di quantità e qualità

Il Napoli batte la Fiorentina con il risultato di 2-1, al termine di una gara giocata ad altissimi livelli. Ne seguono una pioggia di voti alti, come è giusto che sia a seguito di una partita così ben interpretata. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6 – Rischia uno strafalcione in uscita nel primo tempo, ma Kean lo grazia colpendo alto di testa. Non può nulla sull’imparabile conclusione dalla distanza di Gudmundsson che ha permesso ai viola di accorciare le distanze.

Giovanni Di Lorenzo 6,5 – Un braccetto di difesa costantemente in proposizione offensiva. La sua posizione manda in gran difficoltà i viola. Solo la traversa gli nega un gol capolavoro. Quando c’è bisogno di difendere però non fa mai mancare il suo peso. Promosso.

Amir Rrahmani 6,5 – Tiene bene a bada Kean. L’attaccante della Fiorentina non è mai un cliente facile da mantenere, ma il kosovaro ha saputo reggere la sua straripanza fisica, limitando il suo gioco.

Alessandro Buongiorno 6,5 – È tornato il reggente della difesa. Se con l’Inter c’è stato un assaggio di quanto possa far bene da difensore, oggi l’ha riconfermato a pienissimi voti. Una piccola sbavatura in occasione del 2-1, dove forse poteva marcare meglio Kean, ma che non toglie nulla alla sua partita.

Matteo Politano 6,5 – Il soldatino di mister Conte. Macina un’enormità di chilometri, cercando sempre di aggiungere la sua superiorità al gioco. Non sempre è ben efficace quando si tratta di offrire palloni qualitativi, ma dal punto di vista del sacrificio non fa mai sentire la sua mancanza.

Billy Gilmour 7 – Che impatto quello dello scozzese! Bissa la buona prestazione con l’Inter, aggiungendo geometrie e tecnica alla mediana azzurra. La mediana avversaria non sa davvero come prenderlo, e da parte sua arrivano sempre degli ottimi palloni. Si fa notare anche in fase difensiva, dove aiuta tantissimo nel lavoro sporco.

Stanislav Lobotka 6,5 – Un primo tempo da far girare la testa, come solo il miglior Lobotka è in grado di fare. Più libero dalle marcature grazie al lavoro di Gilmour, ha più spazi per scatenare la sua qualità e rompere le linee. Non riesce a mantenersi completamente su quel livello nel corso della ripresa, ma nel complesso porta a casa una buonissima prestazione.

Scott McTominay 6,5 – Se questo è il McTominay in riserva, chissà cosa può tirar fuori quello al top della forma. Nella sua partita ci sono tecnica, fisico e giocate. Oltre a tanto aiuto alla fase difensiva. Tutto un lavoro che fa pensare ad un calciatore che può aggiungere davvero tanto a questa squadra. È da un suo tiro che nasce la rete dell’1-0 dei partenopei. Esce nel finale di gara quando proprio non ne ha più.

Leonardo Spinazzola 6,5 – Una partita che conferma il suo buon momento di forma. Attento in fase difensiva, dove riesce a limitare un cliente propositivo come Dodò. Devastante in quella offensiva, soprattutto nel primo tempo dove riesce ad arrivare spesso sul fondo.

Giacomo Raspadori 7 – Per tre volte De Gea gli nega il gol. Un duello con il portiere della Fiorentina che sembra vederlo sconfitto, ma lui c’è, è pimpante e gioca molto di raccordo. Soprattutto, è carico e ha tanta voglia di sfondare. La rete del 2-0 è il giusto premio ad una partita piena di spunti da parte sua. In coppia con Lukaku è un altro giocatore, sotto ogni punto di vista.

Romelu Lukaku 7,5 – Sblocca la gara su una ribattuta facile facile. Un giusto premio per una partita interpretata molto bene, nella quale ha lottato tanto, tenendo su un gran numero di palloni. Le sue sponde sono state sempre preziose per la manovra offensiva. Si inventa anche rifinitore, confezionando un assist magnifico per il 2-0 di Raspadori, con il quale forma una coppia super affiatata e che sa completarsi a vicenda.

SOSTITUZIONI

Mathias Olivera s.v –

Philip Billing s.v –

Giovanni Simeone sv. –

Juan Jesus s.v –

All. Antonio Conte 7 – Il suo Napoli torna a vincere dopo oltre un mese, e lo fa con grandissimo stile. Fin dal primo minuto, c’è stata la sensazione che i partenopei fossero decisamente superiori agli avversari. Il suo 3-5-2, apparso come una soluzione di emergenza visti i tanti infortuni, si è rivelato una nuova arma a disposizione del tecnico, che ha trovato l’ennesima quadratura stagionale ad una squadra che ha cambiato tante volte pelle. E, se nelle prime uscite gli azzurri hanno sofferto maledettamente la fase difensiva con questo sistema, adesso sembrano anche compatti e pronti al sacrificio. L’unico neo sono i tanti gol sbagliati, ma lì l’allenatore può fare ben poco. In attesa del ritorno degli infortunati, gli azzurri hanno ritrovato lo spirito che sembravano aver smarrito nel mese di febbraio. Ora restano 10 gare che diranno se questa squadra sarà meritevole o meno di vincere il tricolore.