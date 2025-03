Lukaku: “È stata una partita dura, siamo una squadra difficile da battere”

Lukaku dopo una grandissima prestazione condita da gol e assist nel match con la vittoria ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“È stata una partita dura contro una Fiorentina molto difficile da battere. Dobbiamo continuare su questa strada. Siamo una squadra difficile da battere. Lavoriamo sempre tutti insieme e mai ognuno per conto proprio. Sia io che Raspadori siamo molto contenti per il gol e per la vittoria di oggi”.

Il belga si è dimostrato in gran forma dopo un digiuno durato 4 partite. L’ex Chelsea non segnava infatti dalla vittoria contro la Juventus.